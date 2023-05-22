Самарцы смогут провести отпуск на Кубе

Выполнять регулярные рейсы из Москвы на Кубу будет авиакомпания "Россия" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области могут провести отпуск на Кубе. Летом 2023 года будет возобновлено авиасообщение с этой страной. Об этом заявил зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

— По поручению президента проработано и принято решение о возобновлении регулярного авиасообщения из России на Кубу, — отметил вице-премьер.

Напомним, сейчас между Кубой и Россией работает прямое чартерное авиасообщение. Самолеты летают по этому направлению шесть раз в неделю. С 1 июля 2023 года запустят регулярные рейсы из Москвы. Запланировано по три рейса в неделю. Перевозить пассажиров будет авиакомпания «Россия». Таким образом, жители Самарской области смогут отправиться на Кубу с пересадкой в Москве.

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