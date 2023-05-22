Порывистый ветер налетит Самарскую область в ближайшие часы

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие 2-4 часа может испортиться погода. Регион окажется во власти сильного ветра. Объявлен желтый уровень опасности.

- В понедельник, 22 мая 2023 года, местами в Самарской области ожидаются порывы восточного ветра 15-18 м/с, с сохранением до конца дня, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть осторожнее и внимательнее. Если непогода застигнет на улице, необходимо как можно дальше держаться от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев. Хорошее укрытие — подземный переход или подъезд. Не стоит прятаться за остановками общественного транспорта — сильный порыв ветра может их опрокинуть. Машины необходимо поставить в гараж или припарковать их вдали от непрочных конструкций.

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