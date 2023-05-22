Екатерина Колотовкина рассказала о том, чего не хватает самарским бойцам в зоне СВО

В первую очередь отправляются расходные материалы. Фото: правительство Самарской области

Руководитель фонда «Звезда и лира» и руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Самарской области Екатерина Колотовкина рассказала о том, чего не хватает бойцам в зоне спецоперации. Об этом сообщает 63.RU.

По словам жены командующего Второй гвардейской армией, военнослужащим не хватает машин, квадрокоптеров, влажных салфеток, сигарет, резины для машин, нижнего белья, спичек. А вот продукты сейчас не нужны, ими обеспечивают полностью.

Екатерина Колотовкина отмечает, что в первую очередь отправляются расходные материалы, а потом дорогостоящее, в том силе тепловизоры, противодронные ружья. Оказывается, у военных особые запросы на художественную литературу, Коран и Библию.

Помочь бойцам могут все желающие в фонде «Звезда и лира» в окружном Доме офицеров на ул. Шостаковича, 7.

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