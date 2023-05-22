Почти сто водителей поймали пьяными за рулем в ходе рейдов в Самарской области

За «тонировку» к ответственности привлекли 242 водителя. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В ходе целенаправленных рейдов в Самарской области с 19 по 21 мая полицейские выявили 99 пьяных водителей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Без водительских удостоверений на дорогах региона ездили 30 жителей. Более 308 автомобилистов не были пристегнуты ремнями безопасности. Нарушили правила перевозки детей 80 раз.

Также зафиксировано 122 случая, когда водители не предоставили преимущества в движении пешеходам, а пешеходы нарушили ПДД около 102 раза. За «тонировку» к ответственности привлекли 242 водителя.

В отношении одного человека, который не привел автомобиль в надлежащее состояние, составили административные материалы. Теперь им грозит штраф до 4 тысяч рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы до 120 часов.

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