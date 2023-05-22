Стартовал первый этап конкурса «Семья России»

Проект призван выявить благополучные многодетные семьи, истории которых станут позитивным примером для общества / Фото: Единая Россия

В минувший понедельник, 15 мая 2023 года, стартовал первый конкурсный этап проекта «Семья России». Его участниками могут стать многодетные семьи, проживающие в Красноярском крае, Волгоградской и Свердловской областях.

Организаторы конкурса предлагают направить истории своей семьи, используя фото, видео или другие оцифрованные семейные «артефакты». Лучшие работы разместят на сайте проекта премия-семья.рф. Там любой желающий сможет узнать о трогательных историях и секретах семейного счастья. Победителей конкурса ждет награждение на итоговых семейных форумах.

Напомним, проект «Семья России» реализует Экспертно-просветительский центр помощи будущим и состоявшимся родителям «Выбор родителей» при поддержке фонда президентских грантов в рамках партпроекта «Единой России» — «Крепкая семья». Он призван выявить и поощрить благополучные многодетные семьи. Их истории станут позитивным примером для общества.

Конкурс пройдет в четыре онлайн-этапа. Первый «Письмо «История моей семьи» — с 15 по 28 мая 2023 года. Его итоги подведут с 29 мая по 11 июня 2023 года. Оргкомитет определит 12 победителей: по трое в каждой из четырех номинаций («Счастливое детство», «Семьи-долгожители», «Глава семьи — защитник Отечества» и «Семья Донбасса — семья России»). Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте проекта и в соцсетях ВК, «Одноклассники», телеграм.

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