Росгвардеец предотвратил кражу велосипеда из подъезда в Тольятти в свой выходной

Похищенный велосипед вернули законному владельцу. Фото: Росгвардия по Самарской области

В Тольятти в свой выходной день сотрудник Росгвардии увидел, как двое мужчин второпях выносят велосипед из подъезда дома на улице Революционной и предотвратил кражу.

— Местные жители слишком сильно нервничали. А потом сотрудник увидел сломанный противоугонный замок, висевший на раме, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Росгвардеец быстро сориентировался в ситуации и остановил мужчин. Они не могли объяснить, кому принадлежит велосипед. Тогда на место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Выяснилось, что 54-летний и 41-летний жители Тольятти ранее уже были судимы. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства. По предварительной версии, мужчины хотели украсть велосипед, чтобы позже его перепродать.

Похищенный велосипед вернули законному владельцу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

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