Росгвардеец предотвратил кражу велосипеда из подъезда в Тольятти в свой выходной

Похищенный велосипед вернули законному владельцу. Фото: Росгвардия по Самарской области
В Тольятти в свой выходной день сотрудник Росгвардии увидел, как двое мужчин второпях выносят велосипед из подъезда дома на улице Революционной и предотвратил кражу.
— Местные жители слишком сильно нервничали. А потом сотрудник увидел сломанный противоугонный замок, висевший на раме, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Росгвардеец быстро сориентировался в ситуации и остановил мужчин. Они не могли объяснить, кому принадлежит велосипед. Тогда на место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.
Выяснилось, что 54-летний и 41-летний жители Тольятти ранее уже были судимы. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства. По предварительной версии, мужчины хотели украсть велосипед, чтобы позже его перепродать.
Похищенный велосипед вернули законному владельцу. В настоящий момент возбуждено уголовное дело.
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