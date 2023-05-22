В Чапаевске водитель Hyundai сбил внезапно выбежавшего на дорогу 11-летнего мальчика

ДТП произошло напротив дома № 2 по улице Строительной вечером 21 мая 2023 года Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в воскресенье, 21 мая 2023 года, в Чапаевске произошло ДТП с участием ребенка. В 18:18 напротив дома № 2 по улице Строительной под колеса Hyundai Solaris угодил 11-летний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем иномарки находился 61-летний мужчина. Автомобилист двигался по улице Новостроительной со стороны улицы Калинина в направлении улицы Строительной. В какой-то момент на дорогу неожиданно выбежал мальчик. Водитель не успел среагировать и сбил ребенка.

В результате ДТП школьник получил различные травмы. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал