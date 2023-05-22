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НовостиПроисшествия22 мая 2023 8:41

В Самаре глава стройфирмы предстанет перед судом за долги перед сотрудником

Руководитель организации не выплатил работнику более 270 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Главу строительной компании хотят обязать вернуть работнику долг по зарплате

Главу строительной компании хотят обязать вернуть работнику долг по зарплате

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом директор строительной организации. Его обвиняют в невыплате зарплаты одному из сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, глава фирмы не платил деньги работнику с мая по октябрь 2022 года. Он задолжал сотруднику более 270 тысяч рублей. Недавно расследование уголовного дела было завершено. Правоохранители передали материалы на рассмотрение в суд.

В СК отмечают, что цель уголовного преследования за экономические преступления — не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возвращение денежных средств.

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