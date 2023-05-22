В Самаре глава стройфирмы предстанет перед судом за долги перед сотрудником

Главу строительной компании хотят обязать вернуть работнику долг по зарплате Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре скоро предстанет перед судом директор строительной организации. Его обвиняют в невыплате зарплаты одному из сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, глава фирмы не платил деньги работнику с мая по октябрь 2022 года. Он задолжал сотруднику более 270 тысяч рублей. Недавно расследование уголовного дела было завершено. Правоохранители передали материалы на рассмотрение в суд.

В СК отмечают, что цель уголовного преследования за экономические преступления — не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возвращение денежных средств.

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