Труп мужчины нашли около мусорного контейнера в Самаре

СК начал проверку из-за обнаружения тела мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 20 мая 2023 года, на улице Николая Баженова в Самаре произошло ЧП. Там возле одного из мусорных контейнеров нашли труп мужчины. Об этом сообщили очевидцы.

Что случилось с погибшим, пока не ясно. По словам местных жителей, никаких следов крови рядом с ним не было. Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в СУ СК по Самарской области. В ведомстве заявили, что по факту обнаружения тела мужчины проводится проверка.

- По предварительным данным, на момент смерти мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Назначено судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины гибели, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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