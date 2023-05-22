Замглавы управления департамента градостроительства Самары уволили из-за утраты доверия

Расходы на покупку машин значительно превысили совокупный доход семьи за три года. Фото: департамент градостроительства Самары

Заместитель руководителя управления комплексного проектирования департамента градостроительства Самары уволили с муниципальной службы в связи с утратой доверия. Прокуратура выявила коррупционное правонарушение.

— В справке за 2021 год заместитель руководителя не предоставила сведений на супруга о покупке Toyota Camry и Hyundai Santa Fe, оба 2021 года выпуска, — сообщили в прокуратуре по Самарской области.

Стоимость первого автомобиля составила 2 миллиона 332 тысячи рублей и 3 миллиона 37 тысяч рублей. Данные расходы значительно превысили совокупный доход семьи за три года. Представление прокуратуры рассмотрели и удовлетворили.

Помимо этого, прокурорская проверка выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции еще у пяти муниципальных служащих департамента. Они скрыли в справках за 2021 год полученные доходы, банковские счета и недвижимое имущество. Всех пяти муниципальных служащих привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

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