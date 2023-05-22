В Самаре водитель продиктовал мошенникам коды и лишился более 2 млн рублей

После совершения операций звонивший прекратил разговор, а со счета местного жителя списались деньги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 52-летний местный житель, который работает водителем одной из организаций города, перевел мошенникам более двух миллионов рублей.

— Вечером мужчине на телефон позвонил незнакомец и сообщил, что с его банковского счета списываются деньги, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Чтобы защитить денежные средства, собеседник рекомендовал ему быстро сделать отмену. Не прекращая телефонный разговор, самарчанин перешел по присланной мошенником ссылке и продиктовал поступившие ему на телефон коды доступа. В результате он лишился 2 миллионов 22 тысяч рублей.

После совершения операций звонивший прекратил разговор, а со счета местного жителя списались деньги. Спустя время мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции напоминают, что при поступлении подобных звонков надо прервать разговор.

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