В начале мая 2023 года россияне потратили на 11% больше, чем год назад

Многие россияне в майские праздники занимаются ремонтом. Фото: https://ru.freepik.com/author/senivpetro.

В начале мая 2023 года россияне тратили больше на повседневные нужды, чем годом ранее. Статистикой поделился «Первый ОФД» (входит в группу ВТБ) по обслуживаемым торговым точкам. Общие расходы, согласно исследованию, выросли на 11% и превысили 200 млрд рублей.

Наибольший объем трат ожидаемо пришелся на продовольственные товары – на них потратили порядка 48,4 млрд рублей (+4%). Расходы на алкоголь сократились – число покупок упало на 10%, а их объем – на 8%.

Второе место по объему покупок заняло топливо. Спрос вырос на 22% как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Значительную долю расходов составила сфера услуг. Траты выросли чуть более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Расходы на одежду достигли 17 млрд рублей – на 13% больше, чем в 2022 году. Стоимость каждого приобретенного товара сохранилась на прежнем уровне – порядка 1 тысячи рублей. Одним из лидеров по росту спроса в начале мая стала обувь. Ее продажи выросли на 21%, средняя цена при этом снизилась на 2% и составила около 2,3 тысячи рублей. Число покупок детских товаров увеличилось на 16%, а их средняя цена снизилась на 11%, до 365 рублей.

Рост на 24% показала электроника. Стоимость товаров в категории снизилась относительно прошлого года на 3%, что свидетельствует о нормализации цен в сегменте.

Значительный объем расходов составили покупки строительных материалов и инструментов – 10,1 млрд рублей, что на 6% превышает результат прошлого года.

Более активно, чем в прошлом году, россияне тратили на медицину: на выросло как число транзакций, так и их объем. На 16% возрос объем покупок автотоваров, при этом средняя цена снизилась по ним на 13% и составила 534 рубля.

- Категории трат демонстрируют, что в длинные майские выходные жители страны активно обновляли сезонный гардероб, покупали подешевевшую технику и занимались своим здоровьем. Мы отмечаем и возросший спрос на топливо – видимо, семьи активно выезжали на природу и в самостоятельные путешествия на авто, – комментирует руководитель направления аналитика Продажи.рф Татьяна Гребенкина.