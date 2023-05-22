Горожан приглашают на «Всемирный день черепахи» в Самарский зоопарк 23 мая

Слушатели лекции узнают о предках рептилий и об особенностях современных видов. Фото: самарский зоопарк

Во вторник, 23 мая, в 13:00 всех желающих приглашают на мероприятие «Всемирный день черепахи» в Самарский зоопарк.

— В Самарском зоопарке представлена самая крупная коллекция черепах в России, она насчитывает 33 вида удивительных рептилий, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как посмотреть на необычных существ, горожане вместе с детьми смогут послушать рассказ заведующего отделом «Акватеррариум» Андрея Балтушко о черепахах. Слушатели узнают о предках рептилий и об особенностях современных видов.

Принять участие можно будет также в викторине на данную тематику, в приготовлении корма и кормлении черепах. Чтобы посетить мероприятие, необходимо приобрести входной билет. Детям до 2 лет вход бесплатный, от 2 до 7 лет – 150 рублей, с 7 лет и остальным – 300 рублей.

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