Педагоги из Самары обучат жителей Танзании русскому языку

Светлана Бакулина лично отправилась в африканскую страну с важной миссией / Фото: vk.com/pedsvetsamara

Самарские педагоги отправились покорять новые горизонты. В минувшие выходные они улетели в Танзанию (Африка), чтобы продвигать там русский язык и российское образование. Об этом на своей странице в соцсети сообщила и.о. ректора Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.

— Прибыли в столицу Танзании — город Дар-эс-Салам с важной, сложной и интересной миссией: продвижение русского языка и российского образования в этой стране. Впереди встречи и переговоры, — поделилась глава самарского вуза.

Светлана Бакулина отметила, что перелет в Танзанию занял около 28 часов. Однако педагоги стоически перенесли весь путь. Пока они любуются морем и готовятся к своей будущей просветительской миссии.

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