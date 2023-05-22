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НовостиОбщество22 мая 2023 10:23

Водитель «Мазды» выплатил более 300 тысяч рублей на ремонт Nissan после ДТП в Самарской области

Nissan получила механические повреждения
Ирина СИНЕГУБОВА
Мужчина обратился в суд, чтобы взыскать материальный ущерб с виновника аварии.

Мужчина обратился в суд, чтобы взыскать материальный ущерб с виновника аварии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области автомобиль Nissan пострадал в результате ДТП. Судебные приставы Чапаевска взыскали с виновника аварии – водителя Mazda более 333 тысяч рублей на восстановительный ремонт иномарки.

— Nissan получила механические повреждения бампера, решетки радиатора, фар, дверей. Страховая компания выплатила водителю 400 тысяч рублей. Однако восстановительный ремонт обошелся дороже, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Тогда мужчина обратился в суд, чтобы взыскать материальный ущерб с виновника аварии. Иск был удовлетворен. Судебные приставы возбудили исполнительное производство. Виновник аварии погашать образовавшуюся задолженность не спешил.

В результате было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 23 тысяч рублей. После этого житель Чапаевска перечислил денежные средства и оплатил исполнительский сбор.

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