В Самаре пять дней будут перекрывать дороги у стадиона «Солидарность Арена»

Проезд будут перекрывать на несколько часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самаре пять дней будут перекрывать дороги в районе стадиона «Солидарность Арена». Это связано с проведением соревнований по велосипедному спорту. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, временно ограничат движение транспорта по улице Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота к улице Малый Сорокин хутор, по Проезду № 2, по улице Дальней от улицы Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров. Ездить там нельзя будет с 8:00 до 16:00 25 мая, с 9:00 до 13:00 7 июня, с 8:00 до 16:00 25 июня, 17 и 18 июля 2023 года.

На этих же участках дорог запретят остановку и стоянку транспорта. Ограничения будут действовать с 00:00 до 16:00 25 мая, 25 июня, 17 и 18 июля, а также с 00:00 до 13:00 7 июня 2023 года. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать пути объезда.

Схема временного ограничения движения Фото: администрация Самары

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