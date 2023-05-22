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НовостиОбщество22 мая 2023 11:20

Более 10 тысяч мест распределили в детские сады Самарской области 19 мая

В ближайшее время с родителями свяжутся заведующие детсадов
Ирина СИНЕГУБОВА
Родитель получает лист направления и перечень необходимых документов.

Родитель получает лист направления и перечень необходимых документов.

Фото: администрация Самары

В пятницу, 19 мая, в Самаре прошло автоматизированное распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2023-2024 учебный год. Места получили 10 750 детей, из которых 5094 малыша в возрасте до трех лет.

— После информирования о предоставленном месте у родителей есть 10 рабочих дней, чтобы решить, подходит ли им этот вариант, — рассказали в администрации Самары.

Если статус электронного заявления на портале образовательных услуг изменился с «Очередник» на «Направлен», то значит ребенка распределили в детский сад. В ближайшее время с родителями свяжутся заведующие способом, который был указан в заявлении.

Родитель получает лист направления и перечень необходимых документов. После их сдачи и подписания родительского договора ребенок считается воспитанником детского сада. А если родителей не устраивает предоставленное место, то надо обратиться в МФЦ для восстановления ребенка в электронном реестре и участия в последующих распределениях.

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