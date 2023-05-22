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НовостиОбщество22 мая 2023 11:22

Компания главы «Нового Дона» планирует построить ЖК на ул. Советской Армии в Самаре

Высотки могут появиться на участке площадью более 31 тысячи квадратных метров
Анастасия ФИЛАТОВА
По проекту строительства нового ЖК объявили публичные слушания

По проекту строительства нового ЖК объявили публичные слушания

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Самары может появиться новый жилой комплекс. Его хотят возвести в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной. Проект вынесли на публичные слушания. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

Так, мэрию просят согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении шести участков. Общая их площадь составляет 31 269 квадратных метров. Эту территорию планируется использовать под многоэтажную жилую застройку с максимальным процентом застройки 80%.

Насколько известно, один из самых больших участков площадью 27 229 квадратных метров с февраля 2023 года находится в аренде ООО «СЗ «Апрель». Его кадастровая стоимость превышает 164 млн рублей. Как пишет Волга Ньюс, директором стройкомпании, зарегистрированной в Самаре осенью прошлого года, выступает глава ГК «Новый Дон» Анатолий Давидюк.

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