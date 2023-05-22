Компания главы «Нового Дона» планирует построить ЖК на ул. Советской Армии в Самаре

По проекту строительства нового ЖК объявили публичные слушания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Советском районе Самары может появиться новый жилой комплекс. Его хотят возвести в границах улиц Советской Армии, Майкопской, Гастелло и Долотной. Проект вынесли на публичные слушания. Об этом говорится в документах на сайте городской администрации.

Так, мэрию просят согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении шести участков. Общая их площадь составляет 31 269 квадратных метров. Эту территорию планируется использовать под многоэтажную жилую застройку с максимальным процентом застройки 80%.

Насколько известно, один из самых больших участков площадью 27 229 квадратных метров с февраля 2023 года находится в аренде ООО «СЗ «Апрель». Его кадастровая стоимость превышает 164 млн рублей. Как пишет Волга Ньюс, директором стройкомпании, зарегистрированной в Самаре осенью прошлого года, выступает глава ГК «Новый Дон» Анатолий Давидюк.

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