Попечительский совет Медиагруппы «Патриот» пополнился новыми участниками

Медиагруппа успешно работает уже на протяжении 3,5 лет / Фото: vk.com/patriot_media

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук рассказал о расширении попечительского совета. В него включили четырех новых членов, пишет ФАН.

— В попечительский совет медиагруппы добавили международного журналиста Аббаса Джума, российского социолога Максима Шугалея, журналиста Константина Придыбайло и военного корреспондента Александра Яремчука. Мы надеемся на долгую совместную работу с ними, — отметил Николай Столярчук.

Напомним, Медиагруппа «Патриот» было создана 3,5 года назад. Сейчас в ее состав входят 380 региональных и федеральных СМИ, а также более 500 региональных информационных ресурсов в соцсетях. Миссия проекта — максимально объективное и достоверное освещение событий как в России, так и за рубежом.

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