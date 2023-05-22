Попечительский совет Медиагруппы «Патриот» пополнился новыми участниками

Медиагруппа успешно работает уже на протяжении 3,5 лет / Фото: vk.com/patriot_media
Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук рассказал о расширении попечительского совета. В него включили четырех новых членов, пишет ФАН.
— В попечительский совет медиагруппы добавили международного журналиста Аббаса Джума, российского социолога Максима Шугалея, журналиста Константина Придыбайло и военного корреспондента Александра Яремчука. Мы надеемся на долгую совместную работу с ними, — отметил Николай Столярчук.
Напомним, Медиагруппа «Патриот» было создана 3,5 года назад. Сейчас в ее состав входят 380 региональных и федеральных СМИ, а также более 500 региональных информационных ресурсов в соцсетях. Миссия проекта — максимально объективное и достоверное освещение событий как в России, так и за рубежом.
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