Победителей чемпионата по физике «Построй карьеру в ОДК» наградили в Самаре

Десятиклассник Омар Ахмедов стал серебряным призером чемпионата на федеральном уровне / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В Самаре подвели итоги всероссийского профориентационного чемпионата по физике «Построй карьеру в ОДК». В нем приняли участие 283 школьника из 15 опорных школ предприятия «Кузнецов».

Сотрудники учебного центра завода наградили учеников, которые стали призерами на областном уровне, и тех, кто занял призовые места среди участников в контуре ОДК. Наиболее отличились представители Самарского регионального центра для одаренных детей — они заняли 12 из 15 призовых мест.

Среди девятиклассников лучшей оказалась ученица школы № 122 Екатерина Раскоша, среди десятиклассников — Омар Ахмедов из регионального центра для одаренных детей (он взял серебро чемпионата на федеральном уровне), а среди одиннадцатиклассников — ученица лицея «Технический» Елизавета Быкова.

— Мы видим высокую вовлеченность и все большую заинтересованность ребят в изучении точных наук, таких как физика. Наша задача — увлечь и показать, какие перспективы ждут выпускников, принявших для себя решение получить инженерную профессию, — отметила заместитель начальника учебного центра «ОДК-Кузнецов» Юлия Ферапонтова.

Она напомнила, что предприятие вместе с региональными техническими вузами реализует программы целевой подготовки «Крылья Ростеха» и «Инженерный старт». Стать их участниками могут выпускники школ, которые успешно сдали ЕГЭ и имеют хорошие оценки в аттестате.

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