Жительница Самарской области проводом задушила спящего в кресле сожителя

Ближайшие несколько лет женщине предстоит провести в колонии общего режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кинель-Черкасский районный суд вынес приговор 42-летней жительнице села Репьевка. Ее признали виновной в жестоком убийстве сожителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Все случилось в марте 2022 года в доме, где проживала пара. В один из дней оба сожителя выпили и через некоторое время стали ссориться. Конфликт возник на почве ревности. В дальнейшем мужчина уснул в кресле. А вот дама была так зла на своего возлюбленного, что взяла провод и задушила его.

На суде женщина так и не признала свою вину, несмотря на наличие исчерпывающих доказательств. Служители Фемиды приговорили ее к шести годам колонии общего режима. Пока решение в законную силу не вступило.

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