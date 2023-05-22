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НовостиПроисшествия22 мая 2023 14:13

Пьяного самарца, объявленного в федеральный розыск, задержали на улице Ульяновска

Мужчина скрывался от правоохранителей
Алена ПРОВКИНА
Мужчину задержали сотрудники полиции

Мужчину задержали сотрудники полиции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пытался скрыться от правоохранительных органов в другом городе. Сотрудники полиции задержали злоумышленника за распитие алкоголя.

По информации «КП-Ульяновск», 33-летний мужчина решил выпить алкоголь в общественном месте, за что его и задержали сотрудники правопорядка во время патрулирования. При проверке документов, оказалось, злоумышленник находится в федеральном розыске. Задержанного доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Сотрудники полиции продолжат разбирательство. Мужчина хотел скрыться от органов дознания.

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