Самарский водитель вылетел с дороги и врезался в жилой дом 22 мая 2023 года

Легковой автомобиль врезался в жилой дом. Фото: "Самара ДТП"

В Самаре ранним утром местные жители поделились кадрами серьезной аварии. Автомобилист вылетел с дороги и врезался в жилой дом.

Судя по опубликованной информации, дорожное происшествие случилось утром в понедельник, 22 мая 2023 года. Водитель отечественной легковушки не смог справиться с управлением и выехал с дороги. Машина врезалась в жилое здание рядом с пересечением улиц Севастопольской и Победы. О причинах аварии пока неизвестно.

Редакция «КП-Самара» направила запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.

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