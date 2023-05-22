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НовостиОбщество22 мая 2023 15:03

Самарцев предупредили о 30-градусной жаре в конце мая 2023 года

Горожанам следует подготовиться
Алена ПРОВКИНА
В регионе ожидается потепление

В регионе ожидается потепление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили местных жителей о предстоящей жаре. Регион раскалится до 30 градусов с 23 мая 2023 года.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 23 по 25 мая ожидается потепление до +30…+32 градусов. При этом, днем во вторник, 23 мая, усилится юго-восточный ветер до 15-18 метров в секунду.

Чтобы пережить жару, специалисты советуют ограничить пребывание на улице под палящем солнцем. Следует снизить физические нагрузки до минимума, а в помещении обеспечить проветривание.