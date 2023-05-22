В Самарской области разозлившийся пешеход сжег BMW не уступившего дорогу водителя

Мужчина может оказаться в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Жигулевске местный житель поджег чужой автомобиль. Поводом этому стала обида на водителя - тот не уступил ему дорогу. По информации прокуратуры региона, все случилось в августе прошлого года.

Мужчина разозлился, что водитель BMW не уступил ему дорогу, из-за чего он упал на асфальт, и решил отомстить обидчику. Вместе со своим знакомым он купил балаклавы, костюмы, перчатки и смесь горючей жидкости. Ночью злоумышленники подожгли припаркованный автомобиль, а затем скрылись с места преступления.

Через некоторые время подозреваемого задержали. Причиненный ущерб составил 967 тысяч рублей. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом. Ему может грозить до 5 лет колонии.