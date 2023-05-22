Следователи начали проверку из-за трупа мужчины у мусорки в Самаре

Правоохранители сообщили, что смерть мужчины не связана с криминалом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре следователи начали проверку из-за обнаружения мертвого мужчины у мусорного контейнера. Труп нашли на улице Николая Баженова в минувшую субботу, 20 мая 2023 года.

- По предварительным данным, в момент смерти мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его гибель не носит криминальный характер, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

В настоящее время правоохранители продолжают выяснять все детали происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины гибели мужчины.

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