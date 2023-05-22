Самарские специалисты устанавливают люки на улице Коммунистической

Специалисты продолжают работы. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают ремонт дорог. В областной столице реализуют национальный проект «Безопасные качественные дороги».

По информации городской администрации, улицу Коммунистическую приводят в порядок с 18 мая 2023 года. Работы ведут в границах Московского шоссе и улицы Маяковского. На данный момент подрядчики ведут работы на инженерных коммуникациях, устанавливают дождеприемники и смотровые колодцы. В том числе специалисты производят замену крышек люков.

Работники рассказали, что на монтаж одного люка уходят около 30-40 минут. Всё зависит от объема работ. Ремонт улицы планируют завершить до 4 июня.