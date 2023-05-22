В Самаре мужчина, убивший своего отца сковородой, окажется в колонии

Мужчину приговорили к колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель окажется в колонии. Мужчина убил своего отца сковородой.

По информации прокуратуры Самарской области, несколько лет назад между отцом и сыном произошел конфликт. Оказалось, пожилой мужчина съел обед сына со сковороды. Подозреваемый не смог сдержать эмоций и убил отца той самой сковородкой, нанося ему множественные удары по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался в квартире.

Уголовное дело направили в суд. Задержанный не признал свою вину. Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.