В Самаре пройдет всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски ВС РФ

Открытие состоится на площади Славы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самара примет всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных сил России. Торжественная церемония открытия состоится на площади Славы.

По информации пресс-службы правительства региона, открытие состоится 27 мая 2023 года. Ведущие коллективы представят программу с 29 мая по 1 июня 2023 года. Выступления пройдут на сцене Дома офицеров. В мероприятие примут участие 12 ансамблей, около 1500 артистов. Награждение победителей пройдет 3 июня 2023 года.

Во время торжественной церемонии также пройдет выступление смотра-конкурса ансамблей прошлого года.