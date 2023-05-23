Половина жителей Самары не любят корпоративные мероприятия

А вот 47% самарцев положительно оценивают корпоративные мероприятия. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Согласно опросу SuperJob, в Самаре 53% жителей не любят корпоративные мероприятия. Из них 20% категорически не нравятся все праздники, которые проводит компания, а 33% скорее не нравятся.

Чаще всего горожане плохо относятся к неинтересному формату мероприятий и плохой организации. А вот 47% самарцев положительно оценивают корпоративные мероприятия, при этом 26% однозначно нравятся, а 21% скорее нравятся.

Женщины чаще мужчин позитивно воспринимают корпоративы (52% против 43%). Однозначно положительно такие мероприятия оценивают работники от 35 до 44 лет (17%). Также выяснилось, что 51% работников были на последнем корпоративе, организованном компанией, 31% пропустил его по уважительной причине, а 18% прогуляли мероприятие.

Каждый третий горожанин скорее одобряет коллег, пропускающих корпоративы. Они отмечают право работника проводить свободное время по собственному усмотрению. Только 9% скорее не одобряет таких коллег, а остальные затруднились дать оценку.

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