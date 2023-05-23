Самарский университет вошел в рейтинг 20 лучших вузов страны по девяти учебным направлениям

В направлении «Авиационная и ракетно-космическая техника» вуз занял 4-е место. Фото: Самарский университет

Самарский университет имени Королева вошел в топ-20 лучших вузов страны, которые обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области, учитывался и вклад вуза в социальное развитие. Об этом сообщили в пресс-службе университета со ссылкой на рейтинговое агентство RAEX.

Самарский университет оказался в рейтинге сразу в девяти областях. Так, в направлении «Авиационная и ракетно-космическая техника» вуз занял 4-е место, а направление «История и археология» поднялось на 13 место.

Помимо этого, «Химия» расположилась на 15 месте, «Социология» – на 18 месте, «Биология», «Машиностроение и робототехника» и «Технологии материалов» – на 19 месте, а «Физика» и «Политология и международные отношения» – на 20 месте.

Всего в списки лучших вошли 164 университета из 42 регионов России. Лидеры прошлого года не изменились и в этом. Ими стали МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Высшая школа экономики.

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