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НовостиОбщество23 мая 2023 5:58

В Самарской области мужчину обязали демонтировать 13 помещений

Мужчина в установленные сроки к демонтажу помещений так и не приступил
Ирина СИНЕГУБОВА
Судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор и ограничили в праве выезда за границу.

Судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор и ограничили в праве выезда за границу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области судебные приставы обязали жителя Тольятти демонтировать 13 помещений, в их числе шесть металлических гаражей, вагоны и др. Ранее руководитель организации заключил с департаментом ЖКХ договор аренды.

— Арендатор на земельном участке площадью 1670 кв. м построил временные помещения, гаражи, установил вагоны. Позже юридическое лицо прекратило свою деятельность, договор аренды аннулировался, а временные строения так и остались, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Городская администрация подала иск в суд, он обязал жителя Тольятти демонтировать 13 объектов и освободить земельный участок. Мужчина в установленные сроки к демонтажу помещений так и не приступил.

Тогда судебные приставы взыскали с него исполнительский сбор и ограничили в праве выезда за пределы России. Принятые меры на мужчину подействовали. В результате он демонтировал все объекты и освободил земельный участок.

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