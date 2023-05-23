Расписание движения речных маршрутов из Самары в Рождествено и Зольное изменится с 29 мая

Жителей просят быть внимательными при планировании поездки. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С 29 мая 2023 года в Самарской области изменится время движения двух речных маршрутов. Так, вносятся изменения в расписание Самара-Рождествено и Самара-Зольное. Об этом сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

Так, из Самары в Зольное суда будут отправляться ежедневно в 8:30 и 18:30. Прибытие запланировано на 12:15 и 22:15 соответственно. Отбывать в областной центр из Зольного суда будут в 5:00 и 14:00. Прибытие запланировано на 8:10 и 17:10 соответственно.

Из Самары в Рождественно и обратно каждый желающий сможет отправиться ежедневно. Суда начнут ходить в 6:00, а закончат в 21:00. При этом рейсы будут осуществляться каждый час.

Жителей просят быть внимательными при планировании поездки. Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте и по телефонам: 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 8(917)0114221.

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