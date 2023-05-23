Общегородской Последний звонок пройдет в школах Самары 23 мая 2023 года

Последние звонки в школах Самары пройдут в очном формате Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Во вторник, 23 мая 2023 года, в школах Самары, как в других городах региона, пройдет Последний звонок. Торжественное мероприятие состоится в очном формате. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Традиционно Последний звонок будет включать торжественную линейку и школьный капустник. Каждая школа сама определила время начала и форму проведения мероприятия. В большинстве учебных заведений оно состоится в первой половине дня, - рассказала глава департамента образования Самары Ирина Коковина.

В школах запланирована трансляция видеоролика «Последний звонок 2023» в рамках акции «Марафон побед: спасибо, учитель!». Мероприятия в школах Самары посетят губернатор Дмитрий Азаров, представители региональных министерств, мэр Елена Лапушкина, депутаты губернской и городской думы и другие.

Отметим, в 2023 году из девятых классов школ Самары выпускаются 11,1 тысячи ребят, а из 11 классов – более 4 тысяч.

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