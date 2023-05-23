Десять самарцев заразились смертельно опасным заболеванием из-за некачественной рыбы

В большинстве случаев пострадавшие ели вяленую и копченую рыбу, приготовленную дома или приобретенную у неизвестных лиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Самарской области с 2023 года выявили девять очагов ботулизма – наиболее тяжелого пищевого отравления, которое часто заканчивается смертью. Пострадали десять человек. Большинство из них ели речную вяленую и копченую рыбу, приготовленную в домашних условиях или приобретенную у неизвестных лиц. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

– Рыба признана одним из основных источников ботулизма. Причина заражения этим заболеванием кроется не только в том, что рыба на момент поимки уже содержала в себе возбудителя, но и в том, как она была обработана и приготовлена, – отметили в ведомстве.

Специалисты советуют при приготовлении вяленой, соленой или копченой рыбы предварительно вымыть ее, вскрыть брюшко, выпотрошить и повторно вымыть. Иначе риск заражения ботулизмом очень высок.

По данным Роспотребнадзора, симптомы болезни появляются через два часа, чаще через 12-24 часа, реже – через 10-14 дней. Чем короче инкубационный период, тем тяжелее протекает заболевание. Начальные симптомы: недомогание, слабость, тошнота, рвота понос, затем появляются проблемы со зрением (туман в глазах, двоение), наступает паралич органов дыхания, появляется расстройство речи. Если не лечить заболевание, то смерть может наступить на второй-третий день от паралича дыхательной мускулатуры.

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