Профильная смена ТОАЗа завершилась в самарском центре для талантливой молодежи «Вега»

За смену ребята получили базовые знания в области химических технологий и посетили культурно-досуговые и спортивные мероприятия / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарском центре выявления и поддержки талантов у детей и молодежи «Вега» завершилась профильная смена в области химии. Она была организована Тольяттиазотом.

Участниками профильной смены стали 20 школьников региона. Они прошли обучение по специализированной программе «Умные удобрения». В течение 10 дней ребята изучали способы получения удобрений пролонгированного действия, их модификации, тренды в технологиях и актуальные направления химпромышленности.

– Мы разработали максимально разнообразную программу. Ребята изучили актуальную тему с проведением практических и лабораторных работ, познакомились с интересными личностями и посетили наше предприятие. Профильная смена сформировала у талантливых детей региона компетенции, которые в дальнейшем помогут им стать квалифицированными специалистами и развиваться в профессии, - отметил заместитель гендиректора по управлению персоналом ПАО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

За время смены школьники могли поучаствовать в мастер-классах, экскурсиях и тренировках с известными спортсменами: с чемпионом России по горному бегу Виктором Самойловым, чемпионом мира, Европы и России по кикбоксингу Шамилем Абасовым, многократным чемпионом мира по ММА и панкратиону Рамисом Терегуловым и чемпионкой России по лыжным гонкам Екатериной Чуйковой.

Завершилась профильная смена итоговой аттестацией, на которой специалисты химпредприятия выбрали лучшие проекты и наградили их авторов.

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