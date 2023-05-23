Конкурсы рыбной ловли и приготовления ухи пройдут на «Жигулевском окуне» в Самарской области

Гастрономическая часть фестиваля начнется в 11:00. Фото: администрация Жигулевска

В субботу, 27 мая, в Самарской области пройдет фестиваль «Жигулевский окунь - Весна 2023». На городской набережной Жигулевска соберутся любители рыбной ловли и профессионалы приготовления ухи из волжской рыбы.

Конкурс для рыбаков будет идти на берегу Волги с 6:00 до 12.00. Затем улов взвесят и победителей наградят. Традиционно главным призом станет лодка с мотором 9.9 л.с. Подробнее о конкурсе можно узнать в положении.

Гастрономическая часть фестиваля начнется в 11:00. Участники будут готовить уху, которую оценит жюри. Лучший профессионал приготовления ухи получит главный приз – 10 тысяч рублей.

Для всех гостей организуют концертную программу. Можно будет продегустировать жигулевскую уху от лучших шеф-поваров Самарской области, поесть шашлык, узбекский плов и выпечку.

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