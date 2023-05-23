Незаконные гаражи и киоски снесут в Октябрьском районе Самары за 1,5 млн рублей

Окончание подачи заявок запланировано на 25 мая, а победителя выберут 29 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре объявили торги на выполнение работ по демонтажу, вывозу и хранению нестационарных объектов. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Подрядчика ищет МБУ Октябрьского районы Самары «Перспектива». На необходимые услуги готовы выделить полтора миллиона рублей. Объявление было размещено 15 мая, окончание подачи заявок запланировано на 25 мая, а победителя выберут 29 мая.

Подрядчик должен будет демонтировать и вывезти с территории Октябрьского района незаконные гаражи и киоски. Контракт предусматривает, что все работы необходимо выполнить не позднее 15 декабря этого года.

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