Скейтпарк и кроссфит-вагончик появятся на пл. Куйбышева в Самаре летом 2023 года

На площади Куйбышева разместят несколько спортивных объектов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре расширят спортивную инфраструктуру на площади имени В.В. Куйбышева. К лету там появятся мини-футбольное поле, площадки для стритбола и панна футбола, зона для игры в городки и тренировок на открытом воздухе. Об этом на совещании в городской мэрии рассказал глава департамента физической культуры и спорта Дмитрий Чеканов.

- На площади Куйбышева также планируются к размещению кроссфит-вагончик, столы для настольного тенниса и скейтпарк, - отметил чиновник.

Дмитрий Чеканов рассказал, что летом 2023 года в Самаре проведут несколько спортивных мероприятий. Среди них: турнир «Лето с футбольным мячом», фестиваль «Королева спорта», эстафета «Игры ГТО», фестиваль пляжных видов спорта, День физкультурника и др. Кроме того, в июне-августе запланированы 33 официальных городских соревнования по 14 видам спорта.

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