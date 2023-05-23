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НовостиПроисшествия23 мая 2023 9:03

В Самарской области судимый развратник из ревности избил друга

Мужчинам оказывала знаки внимания одна и та же дама
Анастасия ФИЛАТОВА
Приятели разругались в гостях у женщины

Приятели разругались в гостях у женщины

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В одном из сел Камышлинского района развернулась любовная драма: двое мужчин не поделили одну даму. В итоге один из воздыхателей очень близко познакомился с кулаками своего соперника. Закончилось все возбуждением уголовного дела.

Произошло все в марте 2023 года в доме 59-летней женщины. В один из дней к ней пришли в гости двое мужчин. Они выпили, а потом кавалеры стали ругаться. Дело дошло до рукоприкладства. 44-летний мужчина несколько раз ударил кулаком 52-летнего оппонента и ушел. Тот недолго думая заявил на него в полицию.

Участковые задержали подозреваемого на одной из улиц села. Им оказался мужчина, ранее судимый за имущественные и совершенные против личности и половой неприкосновенности преступления. Он рассказал, что причиной ссоры стала ревность – хозяйка дома оказывала знаки внимания обоим гостям.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему может грозить до 3 лет колонии.

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