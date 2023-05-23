Памятный знак Герою СССР Вениамину Лезину открыли на Мехзаводе в Самаре

С 1944 по 1955 год Вениамин Лезин руководил отделением наружной разведки. Фото: УФСБ по Самарской области

Во вторник, 23 мая, отмечается 105-я годовщина со дня образования Самарской Губернской Чрезвычайной Комиссии. На территории школы № 68 поселка Мехзавод Красноглинского района Самары открыли памятный знак в честь Героя Советского Союза Вениамина Лезина.

— Вениамин Лезин служил командиром танка 142-го танкового батальона. За мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и расширении плацдарма, ему присвоено звание Героя Советского Союза, — рассказали в УФСБ по Самарской области.

Ранее на стене дома № 72 на ул. Ленинградской, в котором жил Лезин, и на территории УФСБ по Самарской области уже установили мемориальные доски в честь героя. В октябре 2022 года безымянной улице в пос. Мехзавод присвоили наименование «улица Вениамина Лезина».

С 1944 по 1955 год Вениамин Лезин руководил отделением наружной разведки. А скончался Герой Великой Отечественной войны от тяжелой болезни 26 мая 1960 года в возрасте 37 лет.

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