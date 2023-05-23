Сбежавшего из воинской части мобилизованного осудили на 6 лет в Самарской области

Военнослужащего приговорили к реальному сроку лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области вынесли приговор еще одному мобилизованному. Его признали виновным в самовольном оставлении воинской части. Об этом сообщили в Самарском гарнизонном суде.

Насколько известно, мужчина был призван в армию в рамках частичной мобилизации. Проходил службу в одной из частей региона. В какой-то момент он попал в госпиталь. Выписали его 20 октября 2022 года, но в воинскую часть солдат вернулся не сразу. Как пишет 63.ру, он явился в расположение только в начале декабря. Где он пропадал полтора месяца, неизвестно.

Суд вынес военнослужащему приговор в середине мая 2023 года. Ему назначили наказание в виде лишения свободы. Он должен будет провести в колонии общего режима шесть лет. Отметим, осужденный еще может оспорить решение служителей Фемиды.

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