Стало известно, кто и на какие машины чаще оформляет автокредиты

Покупка авто в кредит стала привычным делом. Фото: https://ru.freepik.com/author/wirestock.

ВТБ проанализировал статистику по автокредитам, оформленным за последние три года. В основном на покупку машин занимают мужчины: по итогам апреля на них пришлось примерно 64% выданных кредитов. При этом растет доля заемщиков-женщин: если в начале 2020 года за финансированием обращались около 32% таких клиентов, то в апреле текущего - почти 36%.

В среднем клиенты оформляют автокредиты в 41,5 года, причем этот показатель стабилен как минимум с 2020 года. Основным спросом сейчас пользуются машины с пробегом – с такими авто банк в апреле проводил около 65% сделок. В апреле 2020 и 2021 годов было строго наоборот: около 70% кредитов клиенты оформляли на новые машины.

Средний размер одного автокредита по итогам апреля 2023 года составил около 1,2 млн рублей. За год он вырос на 109 тысяч. В сегменте новых машин средний чек автокредита дороже - более 1,4 млн рублей.

На фоне увеличившейся стоимости автомобилей сократился уровень первого взноса и вырос срок кредита. Так, по итогам апреля текущего года клиенты направляли на покупку в среднем 35% собственных средств, тогда как предыдущие три года - около 40%. Срок кредита с апреля 2020 года увеличился примерно на 1 год – до 5,3 лет.

Заемщики, приобретающие машины с пробегом, чаще отдают предпочтение Kia (14%), Huinday (20,5%) и Lada (9%). Среди новых авто лидируют Lada (42%), Omoda (15,6%) и Haval (6,6%).

- Сегодня автокредит – один из основных финансовых инструментов, позволяющих быстро приобрести транспортное средство. От подачи заявки до решения банка проходит несколько минут, а получить деньги можно полностью дистанционно. На фоне интереса к т/с с пробегом набирают популярность автокредиты наличными, – прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.