Вчера открылась весенняя школа по финансам и кредиту

Студентов школы ждет много интересного. Фото: https://ru.freepik.com/author/pressfoto.

В рамках олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» 22 мая в Москве состоялось открытие весенней школы «Финансы. Создаем будущее вместе». В этом сезоне она объединила 99 студентов из 32 регионов России и 49 вузов. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

С 22 по 24 мая эксперты банка ВТБ и Финансового университета при Правительстве РФ проведут для участников насыщенную образовательную программу с профильными лекциями и мастер-классами, а также кейс-чемпионат. Студенты смогут погрузиться в финансовую сферу, развить профессиональные навыки и создать свой бизнес-проект в команде.

На тематических мастер-классах студенты познакомятся с ключевыми направлениями банковского бизнеса. В рамках кейс-чемпионата они объединятся в команды для создания бизнес-проекта и защитят его перед экспертным жюри. В решении бизнес-кейса участникам помогут консультации с ведущими сотрудниками банка и университета.

- Весенние школы – это возможность для студентов узнать о последних тенденциях в финансовой сфере, которая постоянно развивается и меняется, познакомиться с командой банка и талантливыми сверстниками со всей страны. Мы стремимся не просто поделиться своим опытом, но и помочь ребятам раскрыть свой потенциал, – отметил руководитель департамента по работе с персоналом - старший вице-президент ВТБ Глеб Ермаков.