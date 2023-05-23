Две иномарки сгорели на пр. Карла Маркса в Самаре 23 мая 2023 года

Огонь уничтожил "Тойоту" и "Хонду" / Фото: телеграм-канал "Самара № 1"

Во вторник, 23 мая 2023 года, в Кировском районе Самары произошел пожар. В районе пересечения проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской вспыхнули два автомобиля. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео с места происшествия.

- Да уж, жалко машины. Сочувствую их владельцам, - прокомментировала одна из свидетельниц ЧП.

Подробности происшествия рассказали в ГУ МЧС по Самарской области. По данным ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 12:42. Загорелись два легковых автомобиля, припаркованных у дома № 438а по проспекту Карла Маркса. Огонь охватил «Тойоту» и «Хонду».

На место выезжали 9 пожарных и две единицы спецтехники. Они справились с огнем в течение нескольких минут. Ликвидация была объявлена в 13:10. К счастью, происшествие обошлось без погибших и пострадавших. Причина пожара пока неизвестна.

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