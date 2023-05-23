Губернатор Самарской области поддержал АВТОВАЗ в решении повысить заплаты сотрудникам на 9%

Глава региона отметил: повышение зарплат - показатель того, что завод уверенно смотрит в будущее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 23 мая 2023 года, тольяттинский АВТОВАЗ объявил о повышении заработной платы сотрудников. С 1 июля 2023 года она возрастет на 9%. Решение руководства автогиганта прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он отметил его двойную важность.

- Это не только увеличение благосостояния членов трудового коллектива, но и показатель того, что завод уверенно смотрит в будущее и имеет серьезные ресурсы для дальнейшего роста. АВТОВАЗ придерживается наших договоренностей по повышению зарплат работников. Рад, что слаженная, системная работа управленческой команды и всего коллектива позволила принять значимое для каждого заводчанина решение, - отметил глава региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил Максима Соколова, которого ровно год назад назначили президентом АВТОВАЗа, за успешную работу. По его словам, за год управленческая команда во взаимодействии с региональными и федеральными властями смогла преодолеть негативные тенденции и придать заводу новый вектор развития.

- Уверен, вместе мы сможем больше! Заводу – дальнейших успехов и достижений! - подчеркнул губернатор.

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