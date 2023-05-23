В Тольятти полицейские поймали пьяного водителя, который отмечал кражу с автостоянки

В отношении задержанного возбудили два уголовных дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 23-летний мужчина «удачно» встретил сотрудников ДПС. Он лишился водительских прав и стал фигурантом уголовного дела. Информацию сообщили в ГУ МВД по региону.

Все случилось в вечернее время. Полицейские остановили «Kio Rio», за рулем которого сидел 23-летний мужчина. Он явно был пьян, но от медосвидетельствования отказался. Водителя задержали, машину отправили на стоянку.

Во время опроса мужчина рассказал, что выпил, потому что отмечал «удачное дело» – накануне он украл запчасти от грузового авто с охраняемой автостоянки.

В отношении мужчины собрали материал по ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Также возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».