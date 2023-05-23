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НовостиПроисшествия23 мая 2023 10:43

В Тольятти кровельщик насмерть разбился, сорвавшись с крыши на улице Победы 23 мая 2023 года

В СК рассказали подробности страшного ЧП
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
СК проводит проверку

СК проводит проверку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром, 23 мая 2023 года, на улице Победы 58а в Тольятти произошло страшное ЧП. Рабочий ремонтировал крышу дома и сорвался вниз. Мужчина скончался на месте. «КП-Самара» обратилась в СУ СКР по Самарской области за комментариями.

- ЧП произошло в 10:30. 45-летний мужчина занимался демонтажем кровли и упал с высоты 5 этажа. Погиб, - сообщили нам следователи.

В настоящее время по факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе наличие разрешения на проведение высотных работ и страховки.