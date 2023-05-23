В Самарской области пенсионерке помешали перевести мошенникам 1 млн рублей

Рассеянную пенсионерку заметила посетительница банкомата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области у 71-летней жительницы Кинеля мошенники чуть не украли один миллион рублей. Однако благодаря внимательной прохожей кража была предотвращена.

— В конце апреля пенсионерке позвонил незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства. Он убедил женщину, что мошенники пытаются похитить с ее счета деньги и нужно перевести их на «безопасный» счет, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Жительница Кинеля пошла в банкомат, где успела перевести мошенникам более 130 тысяч рублей. Рассеянную пенсионерку заметила посетительница банкомата, которая позвонила своему знакомому – ветерану МВД. На место были отправлены два оперативника.

Полицейские убедили пожилую женщину не переводить мошенникам оставшуюся часть суммы. По словам пенсионерки, удалось сохранить около миллиона рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Женщина написала полицейским письмо с благодарностями за профессионализм и деликатность.

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