Дополнительные средства направят из федерального фонда ОМС на зарплату самарских медиков

Доходную часть бюджета фонда ОМС Самарской области в 2023 году увеличат на 661,7 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На зарплату медиков Самарской области направят дополнительные средства из федерального фонда ОМС. Об этом стало известно в понедельник, 22 мая 2023 года, на совещании в региональном правительстве.

Так, на рассмотрение в губдуму планируется направить законопроект о внесении изменений в закон «О бюджете территориального фонда ОМС Самарской области на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов». Законопроект предполагает увеличение доходной части бюджета фонда в 2023 году на 661,7 млн рублей: 607,4 млн – дополнительные целевые безвозмездные поступления и более 54 млн – неналоговые доходы.

Основной источник дополнительных целевых безвозмездных поступлений – межбюджетные трансферты, поступающие из бюджета федерального фонда ОМС. Средства планируется направить на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего персонала. Также деньги пойдут на стимулирующие выплаты сотрудникам за выявление онкозаболеваний при диспансеризации и профосмотрах.

Кроме того, средства направят на финансирование территориальной программы ОМС, на дополнительное образование медиков по повышению квалификации, на приобретение и ремонт оборудования.

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